На Западе допустили причастность Польши и Украины к подрыву «Северных потоков»

Издание сослалось на неназванные источники в политических кругах западных стран. По данным WP, предположения о причастности Польши и Украины основаны на выводах германской стороны.

При этом Евросоюз и НАТО не стремятся к объективному расследованию терактов. Западные политики стараются обходить эту тему стороной, констатировало издание.

России не будут компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков», заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

