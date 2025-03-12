На выборах президента Румынии Кэлина Джеорджеску заменит его консультант

По его словам, решение было принято после того, как кандидатура Джеорджеску была отклонена.

Писароглу указал, что в случае победы он намерен провести в стране «срочные свободные выборы».

«Речь идёт о восстановлении доверия к демократии, но, что очень важно, речь идёт также о восстановлении имиджа Румынии на международном уровне», — сказал он.

Ранее Конституционный суд Румынии подтвердил отказ в регистрации Кэлина Джеорджеску кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает RT.

