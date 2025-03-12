На выборах президента Румынии Кэлина Джеорджеску заменит его консультант
Консультант оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску Антон Писароглу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi24.
По его словам, решение было принято после того, как кандидатура Джеорджеску была отклонена.
Писароглу указал, что в случае победы он намерен провести в стране «срочные свободные выборы».
«Речь идёт о восстановлении доверия к демократии, но, что очень важно, речь идёт также о восстановлении имиджа Румынии на международном уровне», — сказал он.
Ранее Конституционный суд Румынии подтвердил отказ в регистрации Кэлина Джеорджеску кандидатом на предстоящих президентских выборах, сообщает RT.
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