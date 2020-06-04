На Украине разрешили подвергнуть Порошенко публичному унижению
Печерский районный суд Киева дал разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Ранее с ходатайством о принудительном доставлении Порошенко обратилось ГБР, так как экс-глава государства многократно игнорировал повестки. Если он не явится добровольно к следователям 10 июня к 11:00 — его привезут на допрос силой.
В конце мая Порошенко был обвинен в контрабанде нескольких десятков ценных картин из украинских музеев. По некоторым данным, бывший президент Украины является большим ценителем живописи, а часть его коллекции картин хранится на испанской вилле.
Примечательно, что история с картинами стала уже 18-м по счету уголовным делом, возбужденным против Порошенко, отмечает РИА ФАН. В числе предъявленных ему обвинений значатся государственная измена и рейдерские захваты.
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