На Украине разрешили подвергнуть Порошенко публичному унижению

Ранее с ходатайством о принудительном доставлении Порошенко обратилось ГБР, так как экс-глава государства многократно игнорировал повестки. Если он не явится добровольно к следователям 10 июня к 11:00 — его привезут на допрос силой.



В конце мая Порошенко был обвинен в контрабанде нескольких десятков ценных картин из украинских музеев. По некоторым данным, бывший президент Украины является большим ценителем живописи, а часть его коллекции картин хранится на испанской вилле.



Примечательно, что история с картинами стала уже 18-м по счету уголовным делом, возбужденным против Порошенко, отмечает РИА ФАН. В числе предъявленных ему обвинений значатся государственная измена и рейдерские захваты.

