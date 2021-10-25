На Украине рассказали о планах США отправить Россию «на обочину мировой политики»
Президент США Джо Байден разрабатывает план нового мирового порядка, в котором якобы не будет места России. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью телеканалу Espreso.
Бывший глава МИД объяснил, что сейчас Киев не может игнорировать мнение Москвы, так как у РФ есть право вето в ООН и возможность блокировки любых решений в ОБСЕ. По мнению Огрызко, Украине следует отходить от тех структур, в которых Россия обладает реальным правом вето, пишет Газета.ру.
Экс-министр заявил, что на Западе разрабатывают и в ближайшее время начнут реализацию новой концепции мироустройства.
«Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — подчеркнул Огрызко.
Бывший глава МИД добавил, что через несколько месяцев планируется проведение инициированного Байденом саммита представителей демократических стран, пишет РИА ФАН. По мнению Огрызко, мир разделится на два лагеря: демократический с западными ценностями и авторитарный.
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