На Украине рассказали о планах США отправить Россию «на обочину мировой политики»

Бывший глава МИД объяснил, что сейчас Киев не может игнорировать мнение Москвы, так как у РФ есть право вето в ООН и возможность блокировки любых решений в ОБСЕ. По мнению Огрызко, Украине следует отходить от тех структур, в которых Россия обладает реальным правом вето, пишет Газета.ру.

Экс-министр заявил, что на Западе разрабатывают и в ближайшее время начнут реализацию новой концепции мироустройства.

«Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — подчеркнул Огрызко.

Бывший глава МИД добавил, что через несколько месяцев планируется проведение инициированного Байденом саммита представителей демократических стран, пишет РИА ФАН. По мнению Огрызко, мир разделится на два лагеря: демократический с западными ценностями и авторитарный.

