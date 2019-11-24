На Украине рассказали о «кошмарящей Европу» российской военной базе в Крыму

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак считает, что Крым будет использован Кремлем для создания на территории полуострова «кошмарящей» Европу и Северную Африку военной базы. Такое заявление он сделал в интервью украинским СМИ.

Хомчак убежден, что свое господство в Средиземном море Россия намерена установить именно с помощью Крыма. Представитель Украины отметил, что для Москвы туристический потенциал полуострова не представляет интереса.