На Украине назвали дату вступления страны в Евросоюз
Полноценное вступление Украины в Евросоюз состоится уже в 2024 году. Об этом пишет министр экономики страны Юлия Свириденко в своей колонке для «Украинской правды».
«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана», — указала министр, добавив, что Киев «такими же стремительными темпами» выполнит все требования как будущий член ЕС.
Кроме того, Свириденко отметила, что украинские власти намерены за два года восстановить транспортную и социальную инфраструктуру, и Киев будет требовать от России заплатить за все разрушения, допущенные в ходе специальной военной операции, пишет Ura.ru.
Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России
- В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в Россию
- Австралия ввела санкции против Лаврова и еще 146 россиян
- Милонов призвал запретить продажу освященных куличей
- СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы
- АСОРПС: В России могут прекратить перевозку скоропортящихся грузов
- На Украине назвали дату вступления страны в Евросоюз
- В России могут увеличить в два раза налоговый вычет при покупке жилья
- В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
- Антонов назвал ошибкой приостановку статуса РФ как наблюдателя при ОАГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru