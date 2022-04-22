На Украине назвали дату вступления страны в Евросоюз

Полноценное вступление Украины в Евросоюз состоится уже в 2024 году. Об этом пишет министр экономики страны Юлия Свириденко в своей колонке для «Украинской правды».

Зеленский передал заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз

«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана», — указала министр, добавив, что Киев «такими же стремительными темпами» выполнит все требования как будущий член ЕС.

Кроме того, Свириденко отметила, что украинские власти намерены за два года восстановить транспортную и социальную инфраструктуру, и Киев будет требовать от России заплатить за все разрушения, допущенные в ходе специальной военной операции, пишет Ura.ru.

Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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