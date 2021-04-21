На юге Армении устроили акцию против приезда Пашиняна

Жители города Мегри на юге Армении 21 апреля устроили акцию протеста с требованием к премьер-министру страны Никола Пашиняну покинуть регион. Об этом сообщает издание Aysor.

Число участников акции оценивается в несколько сотен. Протестующие встретили премьера скандированиями «Никол – предатель!», «Никол – турок!». После этого между горожанами и охраной Пашиняна произошла драка.

Инструмент Пашиняна. Премьер Армении задумал подчинить военную верхушку

Ранее Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост в последней трети апреля для проведения досрочных выборов в парламент республики. Это стало возможно после отмены парламентом военного положения 24 марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Никол ПашинянПротестыАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры