На юге Армении устроили акцию против приезда Пашиняна

Жители города Мегри на юге Армении 21 апреля устроили акцию протеста с требованием к премьер-министру страны Никола Пашиняну покинуть регион. Об этом сообщает издание Aysor.

Число участников акции оценивается в несколько сотен. Протестующие встретили премьера скандированиями «Никол – предатель!», «Никол – турок!». После этого между горожанами и охраной Пашиняна произошла драка.