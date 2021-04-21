На юге Армении устроили акцию против приезда Пашиняна
Жители города Мегри на юге Армении 21 апреля устроили акцию протеста с требованием к премьер-министру страны Никола Пашиняну покинуть регион. Об этом сообщает издание Aysor.
Число участников акции оценивается в несколько сотен. Протестующие встретили премьера скандированиями «Никол – предатель!», «Никол – турок!». После этого между горожанами и охраной Пашиняна произошла драка.
Ранее Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост в последней трети апреля для проведения досрочных выборов в парламент республики. Это стало возможно после отмены парламентом военного положения 24 марта.
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