На Порошенко завели новое уголовное дело
Уголовное дело из-за нарушений при назначении судей Верховного суда Украины возбуждено против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
По мнению следователей, указы Порошенко неконституционны и не соответствуют закону о судоустройстве. Сотрудники Верховного суда Украины утверждали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату.
Таким образом, Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и вмешательстве в деятельность судебных органов.
Экс-президент проходит свидетелем по 16 уголовным делам и пропускает все допросы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе