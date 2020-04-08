На Порошенко завели новое уголовное дело

Уголовное дело из-за нарушений при назначении судей Верховного суда Украины возбуждено против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой за пост генпрокурора

По мнению следователей, указы Порошенко неконституционны и не соответствуют закону о судоустройстве. Сотрудники Верховного суда Украины утверждали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату.

Таким образом, Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Экс-президент проходит свидетелем по 16 уголовным делам и пропускает все допросы.

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