На Порошенко завели новое уголовное дело

По мнению следователей, указы Порошенко неконституционны и не соответствуют закону о судоустройстве. Сотрудники Верховного суда Украины утверждали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату.

Таким образом, Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Экс-президент проходит свидетелем по 16 уголовным делам и пропускает все допросы.

