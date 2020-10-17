На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев
Более 21 миллиона граждан США уже проголосовали на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал United States Elections Project.
Такое число было опубликовано в пятницу 16 октября; портал, посвященный статистике выборов, был разработан профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом. Двумя днями ранее число проголосовавших досрочно жителей составило лишь 14 миллионов.
Больше всего желающих проголосовать досрочно оказалось в штате Техас: там свою волю изъявили уже 2,4 миллиона человек. Следом идут Калифорния, Флорида и Нью-Джерси. Основной день голосования - 3 ноября 2020 года.
По данным опроса, проведенного службой SSRS и телеканалом CNN, более половины опрошенных (57 процентов) отдают предпочтение кандидату от Демократической партии США Джо Байдену. Новостной портал Axios передает, что действующий президент Дональд Трамп рассчитывает сократить разрыв с помощью эффектной предвыборной кампании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев
- Украина готовит новое разведение сил на линии разграничения в Донбассе
- В Москве умерли еще 56 пациентов с COVID-19
- Азербайджан включил Милонова в список персон нон-грата
- ООН выступила за продление русско-американского договора СНВ-III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru