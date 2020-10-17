На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев

Более 21 миллиона граждан США уже проголосовали на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал United States Elections Project.

Такое число было опубликовано в пятницу 16 октября; портал, посвященный статистике выборов, был разработан профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом. Двумя днями ранее число проголосовавших досрочно жителей составило лишь 14 миллионов.

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Больше всего желающих проголосовать досрочно оказалось в штате Техас: там свою волю изъявили уже 2,4 миллиона человек. Следом идут Калифорния, Флорида и Нью-Джерси. Основной день голосования - 3 ноября 2020 года.

По данным опроса, проведенного службой SSRS и телеканалом CNN, более половины опрошенных (57 процентов) отдают предпочтение кандидату от Демократической партии США Джо Байдену. Новостной портал Axios передает, что действующий президент Дональд Трамп рассчитывает сократить разрыв с помощью эффектной предвыборной кампании.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Джо БайденВыборы Президента СШАБелый Дом
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