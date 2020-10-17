На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев

Более 21 миллиона граждан США уже проголосовали на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал United States Elections Project.

Такое число было опубликовано в пятницу 16 октября; портал, посвященный статистике выборов, был разработан профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом. Двумя днями ранее число проголосовавших досрочно жителей составило лишь 14 миллионов.