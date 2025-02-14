Мюнхенская конференция пройдет без российских представителей
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без российских представителей, это связано с тем, что Запад делает ставку не на диалог с Россией, а на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова назвала такое решение политизированным и странным, а также напомнила, что уже на протяжении нескольких лет организаторы конференции не приглашают на мероприятие коллег из России.
Официальный представитель МИД России отметила, что страны, входящие в Североатлантический альянс, намерены и дальше оказывать экономическую и военную поддержку Киеву и не заинтересованы в мирном разрешении российско-украинского конфликта.
Ранее самолет госсекретаря США Марко Рубио, следовавший в Мюнхен, по техническим причинам развернулся в небе и взял обратный курс. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru