Мюнхенская конференция пройдет без российских представителей

Захарова назвала такое решение политизированным и странным, а также напомнила, что уже на протяжении нескольких лет организаторы конференции не приглашают на мероприятие коллег из России.

Официальный представитель МИД России отметила, что страны, входящие в Североатлантический альянс, намерены и дальше оказывать экономическую и военную поддержку Киеву и не заинтересованы в мирном разрешении российско-украинского конфликта.

Ранее самолет госсекретаря США Марко Рубио, следовавший в Мюнхен, по техническим причинам развернулся в небе и взял обратный курс. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

