«Мракобесие и нацизм!» В Госдуме оценили литовские пророчества о развале России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что литовский политик хотел получить славу, заявляя о распаде РФ, но получит только прозвище «пустомеля».
Россия не является империей или коммунистическим режимом, для распада страны нет никаких предпосылок, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее о том, что Крым может вернуться в состав Украины только после развала России, заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис, отметив, что «все империи имеют свой конец».
«В наше неспокойное время каждый экс-политик почему-то видит себя пророком. Одним предсказывает развитие, другим - падение, причем все это в рамках неопределенно далекого будущего, чтоб, как говорится, при жизни клеймо лжеца не повесили. Кто может знать, что нас ждет завтра? Из смертных точно никто», - отметил Бальбек.
По его словам, Россия далека от развала, как Украина и страны Балтии далеки от демократии, которой они прикрываются, когда позволяют себе такие провокационные заявления.
«Россия не империя и не коммунистический режим, а, значит, и предпосылок развала как таковых нет. Мы интегрированы в мировое сообщество, и являемся той его частью, которая поддерживает демократические преобразования. А вот страны Балтии и Украина, прикрываясь щитом демократии, скатились в мракобесие и нацизм. Так что не им нас учить и уж тем более пророчить будущее. Экс-политик из Литвы хотел славы, ну что ж, он ее сегодня получил вместе с прозвищем "пустомеля"» - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что распад Украины более вероятен, чем распад России. По словам Цекова, Крым навсегда останется в составе России, несмотря на мечты некоторых стран о развале РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- В ФАС заявили о снижении надбавок к ценам на лекарства в Москве
- В МИД Польши рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против Белоруссии
- Суточная COVID-заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза
- Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях
- В России создадут систему для борьбы с киберпреступлениями
- Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков
- Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку
- В Узбекистане запустили производство вакцины «Спутник V»
- Сачкову официально предъявили госизмену
- В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru