«Мракобесие и нацизм!» В Госдуме оценили литовские пророчества о развале России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что литовский политик хотел получить славу, заявляя о распаде РФ, но получит только прозвище «пустомеля». 

Россия не является империей или коммунистическим режимом, для распада страны нет никаких предпосылок, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее о том, что Крым может вернуться в состав Украины только после развала России, заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис, отметив, что «все империи имеют свой конец».

«В наше неспокойное время каждый экс-политик почему-то видит себя пророком. Одним предсказывает развитие, другим - падение, причем все это в рамках неопределенно далекого будущего, чтоб, как говорится, при жизни клеймо лжеца не повесили. Кто может знать, что нас ждет завтра? Из смертных точно никто», - отметил Бальбек.

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По его словам, Россия далека от развала, как Украина и страны Балтии далеки от демократии, которой они прикрываются, когда позволяют себе такие провокационные заявления.

«Россия не империя и не коммунистический режим, а, значит, и предпосылок развала как таковых нет. Мы интегрированы в мировое сообщество, и являемся той его частью, которая поддерживает демократические преобразования. А вот страны Балтии и Украина, прикрываясь щитом демократии, скатились в мракобесие и нацизм. Так что не им нас учить и уж тем более пророчить будущее. Экс-политик из Литвы хотел славы, ну что ж, он ее сегодня получил вместе с прозвищем "пустомеля"» - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что распад Украины более вероятен, чем распад России. По словам Цекова, Крым навсегда останется в составе России, несмотря на мечты некоторых стран о развале РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:ЛитваКрымУкраина
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