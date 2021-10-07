«Мракобесие и нацизм!» В Госдуме оценили литовские пророчества о развале России

Россия не является империей или коммунистическим режимом, для распада страны нет никаких предпосылок, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее о том, что Крым может вернуться в состав Украины только после развала России, заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис, отметив, что «все империи имеют свой конец».

«В наше неспокойное время каждый экс-политик почему-то видит себя пророком. Одним предсказывает развитие, другим - падение, причем все это в рамках неопределенно далекого будущего, чтоб, как говорится, при жизни клеймо лжеца не повесили. Кто может знать, что нас ждет завтра? Из смертных точно никто», - отметил Бальбек.