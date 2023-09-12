Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Московской области
Мособлизбирком объявил, что по итогам выборов губернатором Московской области стал Андрей Воробьёв, набравший наибольшее число голосов избирателей.
В пресс-службе ведомства указали, что за действующего главу Подмосковья, который сохранил свой пост, отдали 83,68% голосов.
Что касается конкурентов Воробьёва, то Александр Наумов (КПРФ) набрал 6,37% голосов, Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 4,82%, Анатолий Никитин («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») - 4,06%.
Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что на выборах мэра Москвы официально победил Сергей Собянин, за которого отдали 76,39% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru