Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Московской области

В пресс-службе ведомства указали, что за действующего главу Подмосковья, который сохранил свой пост, отдали 83,68% голосов.

Что касается конкурентов Воробьёва, то Александр Наумов (КПРФ) набрал 6,37% голосов, Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 4,82%, Анатолий Никитин («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») - 4,06%.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что на выборах мэра Москвы официально победил Сергей Собянин, за которого отдали 76,39% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».