Москва ответит Праге на высылку российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что чешские власти совершили «недружественный и хамский поступок». По словам Захаровой, оценка действий Праги ляжет в основу разработки дальнейшей модели отношений России с Чехией.

«Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры», — цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Напомним, два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге обвинены чешскими властями во ввозе на территорию Чехии яда рицина. В России действия чешских властей расценили как провокацию. В Праге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает обвинения российских диппредставителей в «доставке» рицина вымышленными.

