Москва ответит Праге на высылку российских дипломатов
Зеркальный ответ даст Москва Праге после высылке двух российских дипломатов, обвиненных в «доставке» в Чехию опасного препарата рицин. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Газета. ru.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что чешские власти совершили «недружественный и хамский поступок». По словам Захаровой, оценка действий Праги ляжет в основу разработки дальнейшей модели отношений России с Чехией.
«Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры», — цитирует РИА Новости Марию Захарову.
Напомним, два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге обвинены чешскими властями во ввозе на территорию Чехии яда рицина. В России действия чешских властей расценили как провокацию. В Праге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает обвинения российских диппредставителей в «доставке» рицина вымышленными.
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