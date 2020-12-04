Москва осудила действия властей Латвии в ситуации с русскоязычными журналистами

Министерство иностранных дел России назвало действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как пример попрания основ демократического общества, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии

Там считают, что произошедшее «является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».

3 декабря стало известно, что сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, против них возбуждены уголовные дела. Журналистам предъявили обвинения из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня».

Сообщается, что у журналистов прошли обыски, в ходе которых были изъяты техника и средства связи. Кроме того, латвийские власти допросили обвиняемых и взяли с них подписку о неразглашении.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии за сотрудничество с агентством.

«Надеюсь, Родина найдет, чем ответить», - прокомментировала она в своем канале в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыЛатвия
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