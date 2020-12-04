Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии
4 декабря 202000:44
Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии за сотрудничество с агентством.
«Надеюсь, Родина найдет, чем ответить», - прокомментировала Симоньян в своем канале в Telegram.
Ранее в четверг стало известно, что сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, против них возбуждены уголовные дела. Журналистам предъявили обвинения из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru