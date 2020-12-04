Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на задержание журналистов в Латвии за сотрудничество с агентством.

«Надеюсь, Родина найдет, чем ответить», - прокомментировала Симоньян в своем канале в Telegram.

Ранее в четверг стало известно, что сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, против них возбуждены уголовные дела. Журналистам предъявили обвинения из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЛатвияМаргарита Симоньян
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