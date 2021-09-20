Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении митингов

Московские власти не согласовали проведение митингов 20, 21 и 25 сентября, заявки на которые были поданы КПРФ, сообщает РИА Новости.

Коммунисты планировали провести публичные мероприятия с участием до 5000 человек на Пушкинской площади, однако столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции отказал политорганизации, сославшись на прошлогодний указ мэра Москвы «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».

«В Москве действует запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», - подчеркнули в департаменте.

Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на итоговой пресс-конференции, посвящённой результатам выборов депутатов Госдумы заявил, что коммунисты не признают данные электронного голосования по Москве.

