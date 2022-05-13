Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в РФ

Молдавия приостановила отправку в РФ почты из Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие «Почта Молдовы».

Финляндия закрыла переход на границе для грузоперевозок с Россией

Как заявили представители предприятия, в настоящее время отсутствует возможность отправки почты ни авиа-, ни наземным способами.

Отмечается, что РФ стала единственной страной, куда приостанавливается отправка почты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПриднестровьеПочта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры