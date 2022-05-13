Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в РФ
13 мая 202221:58
Молдавия приостановила отправку в РФ почты из Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие «Почта Молдовы».
Как заявили представители предприятия, в настоящее время отсутствует возможность отправки почты ни авиа-, ни наземным способами.
Отмечается, что РФ стала единственной страной, куда приостанавливается отправка почты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru