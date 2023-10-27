Молдавия начала процедуру расторжения 70 договоров с СНГ
Правительство Молдавии начало процедуру денонсации 70 договоров с Содружеством независимых государств (СНГ), сообщил пресс-секретарь кабинета министров Даниел Водэ.
По его словам, Кишинев выявил 100 договоров с СНГ, которые не несут пользы гражданам страны. Власти запустили юридические процедуры по денонсации 70 соглашений, уточнил он.
«Наша страна завершила необходимые юридические процедуры, посредством которых было денонсировано 29 договоров, подписанных в рамках СНГ», - цитирует представителя кабмина Молдавии РИА Новости.
В эфире телеканала TVR Moldova президент республики Майя Санду обвинила Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в стране. Она заявила, что Москва планировала вмешаться в выборы и подкупить местных политиков, передает «Радиоточка НСН».
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