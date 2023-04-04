Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор
Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой кабмина России Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ли Цян заявил, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и выгоды. Отношения с Россией он описал словами «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие».
Китай должен «конструктивно повлиять» на решение конфликта на Украине. Об этом ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметила глава ЕК в интервью Financial Times, Пекин «в состоянии» сделать это, поэтому на КНР «лежит ответственность». Кроме того, фон дер Ляйен заявила об обеспокоенности Евросоюза «дружбой» Китая с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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