Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор

Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой кабмина России Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ли Цян заявил, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и выгоды. Отношения с Россией он описал словами «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие».

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Китай должен «конструктивно повлиять» на решение конфликта на Украине. Об этом ранее заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметила глава ЕК в интервью Financial Times, Пекин «в состоянии» сделать это, поэтому на КНР «лежит ответственность». Кроме того, фон дер Ляйен заявила об обеспокоенности Евросоюза «дружбой» Китая с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыКитайМихаил Мишустин

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