Молдавия заявила, что не признает референдумы на украинских территориях
28 сентября 202222:23
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает референдумы, проведенные на украинских территориях. Об этом сообщает ТАСС.
Санду заявила, что Молдавия уважает территориальную целостность Украины и признает ее в международно признанных границах.
Референдумы прошли в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, части Запорожской и Херсонской областях.
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28 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru