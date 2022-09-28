Молдавия заявила, что не признает референдумы на украинских территориях

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает референдумы, проведенные на украинских территориях. Об этом сообщает ТАСС.

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Санду заявила, что Молдавия уважает территориальную целостность Украины и признает ее в международно признанных границах.

Референдумы прошли в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, части Запорожской и Херсонской областях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молдавия
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