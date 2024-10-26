Миронов: Семигин покинет пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду»
Депутат Госдумы РФ Геннадий Семигин покинет пост сопредседателя партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП). Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в ходе XIV съезда объединения.
При этом отмечается, что Семигин останется членом партии. Миронов рассказал, что получил заявление от секретаря СРЗП о сложении полномочий в связи с тем, что он собирается сосредоточиться на другой работе.
26 октября в Москве в гостинице «AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва» проходит XIV съезд СРЗП. В мероприятии принимают участие руководство партии, депутаты ГД, сенаторы, а также главы и представители региональных отделений.
Ранее Сергей Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru