Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к созданию механизмов госрегулирования цен на социально-значимые товары в России. Об этом он заявил в интервью НСН.

Миронов заявил, что эти механизмы «с успехом применяют многие страны с развитой рыночной экономикой». По его мнению, без этого не получится «решить главную российскую проблему – бедность населения».



Также Миронов прокомментировал экономические санкции, введенные Евросоюзом. По его словам, дефицита продуктов из-за эмбарго на товары из стран ЕС нет.

Ранее Миронов заявлял о необходимости поднятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50-60 тысяч рублей.

