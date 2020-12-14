Миронов призвал к созданию механизмов госрегулирования цен на социально-значимые товары
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к созданию механизмов госрегулирования цен на социально-значимые товары в России. Об этом он заявил в интервью НСН.
Миронов заявил, что эти механизмы «с успехом применяют многие страны с развитой рыночной экономикой». По его мнению, без этого не получится «решить главную российскую проблему – бедность населения».
Также Миронов прокомментировал экономические санкции, введенные Евросоюзом. По его словам, дефицита продуктов из-за эмбарго на товары из стран ЕС нет.
Ранее Миронов заявлял о необходимости поднятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50-60 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru