Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, соответствующее обращение политик направил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Миронов указал на необходимость «установить смертную казнь в качестве одного из допустимых наказаний в части 3 статьи 205 Уголовного кодекса» и инициировать процесс отмены моратория на применение высшей меры наказания. Также политик призвал законодательно запретить родственникам лиц, причастных к террористической либо экстремистской деятельности, занимать любые посты на государственной службе.
Как отметил лидер справедливороссов, после начала специальной военной операции Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны Украины, нацеленной на дестабилизацию обстановки в РФ путем совершения терактов. Кроме того, выросла вербовочная активность зарубежных спецслужб по вовлечению россиян в террористическую деятельность.
«Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть. В свою очередь введение запрета на трудоустройство близких родственников террористов и экстремистов на госслужбу позволит избежать сращивания террористических ячеек и экстремистских группировок с местными элитами», — подчеркнул Миронов.
Политик выразил надежду на поддержку Совбеза в вопросе ужесточения законодательства для более эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что смертную казнь можно применять в РФ, однако суды при вынесении приговоров не идут на такие меры, напоминает 360.ru.
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