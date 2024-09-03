Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Миронов указал на необходимость «установить смертную казнь в качестве одного из допустимых наказаний в части 3 статьи 205 Уголовного кодекса» и инициировать процесс отмены моратория на применение высшей меры наказания. Также политик призвал законодательно запретить родственникам лиц, причастных к террористической либо экстремистской деятельности, занимать любые посты на государственной службе.

Как отметил лидер справедливороссов, после начала специальной военной операции Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны Украины, нацеленной на дестабилизацию обстановки в РФ путем совершения терактов. Кроме того, выросла вербовочная активность зарубежных спецслужб по вовлечению россиян в террористическую деятельность.

«Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть. В свою очередь введение запрета на трудоустройство близких родственников террористов и экстремистов на госслужбу позволит избежать сращивания террористических ячеек и экстремистских группировок с местными элитами», — подчеркнул Миронов.

Политик выразил надежду на поддержку Совбеза в вопросе ужесточения законодательства для более эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что смертную казнь можно применять в РФ, однако суды при вынесении приговоров не идут на такие меры, напоминает 360.ru.

