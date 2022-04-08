Минюст исключил 15 организаций из реестра филиалов иностранных НПО

Министерство юстиции РФ исключило из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО 15 организаций, сообщается на сайте ведомства.

Согласно министерству, причинами исключения указанных структурных подразделений из реестра послужили выявленные нарушения действующего законодательства РФ.

В частности, исключены представительства таких организаций России, как: американский "Фонд Карнеги за международный мир", британский "Международной амнистии лимитед" и американское представительство корпорации Human Rights Watch.

Также из реестра исключены немецкие филиала в России: "Фонд Фридриха Науманна за свободу”, "Фонд имени Фридриха Эберта", "Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.” и другие.

В список исключенных организаций попали представительства швейцарского "Фонда Ага Хана" и польской ассоциации "Вспульнота Польска".