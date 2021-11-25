Минтруд: майские указы будут выполнены до конца 2021 года

Их выполнение он назвал приоритетом для всех. Ранее глава государства Владимир Путин провел совещание с членами кабмина РФ. По его словам, до конца этого года работникам бюджетной сферы необходимо выплатить зарплаты в том объеме, который предусмотрен в майских указах 2012 года.

Президент отметил, что уровень зарплаты бюджетников не должен отставать.

Учителей из школы вынуждают увольняться как несоразмерные требования, так и нехватка финансирования для достойной оплаты труда, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию компании FinExpertiza, которая зафиксировала рекордное число увольнений во втором квартале этого года.

