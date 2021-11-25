Минтруд: майские указы будут выполнены до конца 2021 года
Майские указы президента России будут выполнены до конца 2021 года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».
Их выполнение он назвал приоритетом для всех. Ранее глава государства Владимир Путин провел совещание с членами кабмина РФ. По его словам, до конца этого года работникам бюджетной сферы необходимо выплатить зарплаты в том объеме, который предусмотрен в майских указах 2012 года.
Президент отметил, что уровень зарплаты бюджетников не должен отставать.
Учителей из школы вынуждают увольняться как несоразмерные требования, так и нехватка финансирования для достойной оплаты труда, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию компании FinExpertiza, которая зафиксировала рекордное число увольнений во втором квартале этого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Минтруд: майские указы будут выполнены до конца 2021 года
- Сотрудников МГУ отстранили от работы за отказ от вакцинации
- В Госдуме призвали журналистов не упоминать должности и звания виновников крупных ДТП
- В Минздраве рассказали подробности о вакцине от COVID-19 для подростков
- Ресторан Моргенштерна закрыли за продажу нелегального алкоголя
- Заведено дело после отравления 27 учеников школы под Брянском
- Гинцбург: Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зарегистрировано
- Шестой жертвой наезда автомобиля на толпу в Висконсине стал ребенок
- Посольство РФ в США отреагировало на санкции против МФТИ
- Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах 16 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru