Минск не нашел смысла в размещении российской военной базы

1 октября 201907:52

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил о том, что не видит смысла размещения на территории страны российской военной базы. По его словам, это не поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение отказать Москве Минск принял самостоятельно, без давления со стороны Евросоюза, а сам вопрос размещения базы не стоит в повестке переговоров двух стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ белорусских властей разместить российскую авиабазу стал для Москвы «неприятным эпизодом», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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