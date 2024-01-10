Минсельхоз Финляндии: граница с РФ останется закрытой еще месяц
10 января 202423:42
Граница России и Финляндии в ближайший месяц не будет открыта, сказала министр сельского хозяйства страны Сари Эссайя в эфире телеканала Yle.
«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», - заявила руководитель ведомства.
Финляндия 9 ноября начала вводить ограничения на границе с РФ из-за потока беженцев. С 15 декабря все контрольно-пропускные пункты закрыты.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянена ранее высказал мнение, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru