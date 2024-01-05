В Финляндии сообщили о продолжении транзита российского ядерного топлива

Перевозки топлива стартовали осенью 2022 года, напоминает RT.

«Само по себе ... топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — указал Исакссон.

Представитель управления радиационной и ядерной безопасности не уточнил, каким образом была осуществлена перевозка топлива на фоне закрытой в декабре сухопутной границы между Россией и Финляндией.

«Подробная информация о перевозке ... топлива предназначена только для тех, кому она необходима в работе», — добавил Исакссон.

