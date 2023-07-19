Россия дала ООН 90 дней на решение проблем с экспортом в рамках зерновой сделки

Россия предоставила ООН 90 дней на снятие препятствий для экспорта продукции в рамках зерновой сделки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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Внешнеполитическое ведомство сослалось на пункт 6 соответствующего меморандума, согласно которому договоренности действуют в течение трех лет, а при желании прекратить применение соглашения одна из сторон обязана уведомить об этом за три месяца.

«Таким образом, у секретариата ООН есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — указали в МИД.

В понедельник Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает Ura.ru. При этом в Кремле допустили, что РФ сможет вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена российская часть инициативы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭкспортООНМИД РФ

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