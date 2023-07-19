Россия дала ООН 90 дней на решение проблем с экспортом в рамках зерновой сделки

Внешнеполитическое ведомство сослалось на пункт 6 соответствующего меморандума, согласно которому договоренности действуют в течение трех лет, а при желании прекратить применение соглашения одна из сторон обязана уведомить об этом за три месяца.

«Таким образом, у секретариата ООН есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — указали в МИД.

В понедельник Россия заявила о прекращении зерновой сделки, напоминает Ura.ru. При этом в Кремле допустили, что РФ сможет вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена российская часть инициативы, пишет «Свободная пресса».

