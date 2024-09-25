Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Система ПВО сработала над Белгородом и одноименным районом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в регионе объявили ракетную опасность.

«Сбита воздушная цель на подлете к городу», — написал губернатор в Telegram.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ночью 25 сентября над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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