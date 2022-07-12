Минобороны Польши: Свобода Украины - это свобода Польши

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что свобода и независимость Украины являются свободой и независимостью Польши. Об этом он сказал в ходе встречи в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Блащак, в частности, поблагодарил Зеленского за то, что тот «бережет Польшу». Глава Минобороны также выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться в будущем.

Ранее в июле стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на территории Украины в течение 18 месяцев.

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ФОТО: skole-today.com
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