Минобороны Польши: Свобода Украины - это свобода Польши

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что свобода и независимость Украины являются свободой и независимостью Польши. Об этом он сказал в ходе встречи в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Блащак, в частности, поблагодарил Зеленского за то, что тот «бережет Польшу». Глава Минобороны также выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться в будущем.

Ранее в июле стало известно, что граждане Польши смогут легально жить и работать на территории Украины в течение 18 месяцев.