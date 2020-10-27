Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об изменении типа боевых действий в Нагорном Карабахе, а также о потере Азербайджаном своего преимущества. Об этом сообщает РИА Новости.



Как передает агентство, во время пресс-конференции во вторник 27 октября Ованнисян рассказал журналистам об изменении "характера войны". Он отметил усиливающуюся важность стратегических действий, а также заявил о снижении интенсивности и скорости боевых действий.