Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об изменении типа боевых действий в Нагорном Карабахе, а также о потере Азербайджаном своего преимущества. Об этом сообщает РИА Новости.
Как передает агентство, во время пресс-конференции во вторник 27 октября Ованнисян рассказал журналистам об изменении "характера войны". Он отметил усиливающуюся важность стратегических действий, а также заявил о снижении интенсивности и скорости боевых действий.
Представитель Минобороны выразил уверенность, что Азербайджан теряет изначальное преимущество, обусловленное технологиями и численностью войск. По мнению Ованнисяна, причиной этого стал переход основных боевых столкновений с равнин на горно-лесистую местность, а также опыт, накопленный армянской стороной.
По официальным данным Минобороны Армении, Азербайджан использует беспилотные самолеты и артиллерию для того, чтобы выйти к границам Армении, однако эти попытки не увенчались успехом. Ованнисян также заявил о том, что ВС Армении смогли устранить часть "диверсионных групп" противника.
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