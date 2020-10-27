Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об изменении типа боевых действий в Нагорном Карабахе, а также о потере Азербайджаном своего преимущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, во время пресс-конференции во вторник 27 октября Ованнисян рассказал журналистам об изменении "характера войны". Он отметил усиливающуюся важность стратегических действий, а также заявил о снижении интенсивности и скорости боевых действий.

США или Россия? В Баку и Ереване выбирают посредника в Карабахе

Представитель Минобороны выразил уверенность, что Азербайджан теряет изначальное преимущество, обусловленное технологиями и численностью войск. По мнению Ованнисяна, причиной этого стал переход основных боевых столкновений с равнин на горно-лесистую местность, а также опыт, накопленный армянской стороной.

По официальным данным Минобороны Армении, Азербайджан использует беспилотные самолеты и артиллерию для того, чтобы выйти к границам Армении, однако эти попытки не увенчались успехом. Ованнисян также заявил о том, что ВС Армении смогли устранить часть "диверсионных групп" противника.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры