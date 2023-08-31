Министр обороны Британии официально подал в отставку
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, глава военного ведомства направил соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что министр высоко оценил британские вооруженные силы и разведывательные службы, реакцию Лондона на конфликт на Украине. Также Уоллес поблагодарил Сунака за его инвестиции в армию королевства, «поддержку» и «дружбу».
Бен Уоллес возглавлял британское Минобороны последние четыре года, пишет Ura.ru. По данным СМИ, новым министром обороны могут назначить главу Минэнерго Соединенного Королевства Гранта Шэппса.
Ранее Уоллес заявлял, что после ухода из министерства обороны не намерен участвовать в парламентских выборах и заниматься политикой, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru