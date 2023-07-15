The Times: британский министр обороны Бен Уоллес уйдет в отставку осенью

Уоллес поделился пессимистичными взглядами на будущее. По его мнению, Лондон в скором времени может быть втянут в африканские конфликты из-за укрепления экстремизма, а к 2030 году Уоллес прогнозирует «полный крах политики» на Тихом океане и начало новой Холодной войны.

Накануне газета Times сообщала, что новым главой британского Минобороны могут назначить замминистра финансов по экономическим вопросам Джона Глена, замглавы МВД по вопросам безопасности Тома Тугендхата либо заместителя министра внутренних дел по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее глава британского Минобороны заявил, что Украине следует выражать больше благодарности за оружие, поставляемое стране Западом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

