МИД высказал предположения по поводу «Умного голосования»
Министерству иностранных дел России не понравилось «Умное голосование» - проект ФБК, признанного российскими властями иноагентом, передает "РИА Новости".
По предположению официального представителя МИД Марии Захаровой, этот проект явно поддерживает Вашингтон. Она уверена, что разработчики «Умного голосования» наверняка связаны с Пентагоном.
Захарова подозревает, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму.
Ранее сообщалось о программе «Миллион призов - #ВыбираемВместе», призванной стимулировать граждан к участию в онлайн-голосовании на выборах. С ее помощью россияне смогут выиграть различные призы от компаний-партнеров акции.
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