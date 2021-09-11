МИД высказал предположения по поводу «Умного голосования»

Министерству иностранных дел России не понравилось «Умное голосование» - проект ФБК, признанного российскими властями иноагентом, передает "РИА Новости".

По предположению официального представителя МИД Марии Захаровой, этот проект явно поддерживает Вашингтон. Она уверена, что разработчики «Умного голосования» наверняка связаны с Пентагоном.

Захарова подозревает, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму.

Ранее сообщалось о программе «Миллион призов - #ВыбираемВместе», призванной стимулировать граждан к участию в онлайн-голосовании на выборах. С ее помощью россияне смогут выиграть различные призы от компаний-партнеров акции.

