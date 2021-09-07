Москвичам рассказали, что можно выиграть по программе «Миллион призов»
Победители программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе», призванной стимулировать граждан к участию в онлайн-голосовании на выборах, смогут выиграть различные призы от компаний-партнеро акции.
Как сообщили журналистам представители компаний - партнеров, среди призов норковая шуба или кожаная куртка в «Снежной королеве», кольцо с бриллиантом или, например, комплект украшений в Sokolov.
Также среди партнеров акции крупные детские супермаркеты, в том числе «Кораблик», «Детский мир» и «Леонардо», рестораны и кафе, среди которых «ДжонДжоли», «Чайхона номер один» и другие.
Для участия в акции нужно принять участие в онлайн-голосовании на предстоящих выборах и дождаться розыгрыша призов. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
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