МИД: Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

По его словам, российская сторона чётко высказала свою позицию и условия для продления.

«Давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых», - заключил Вершинин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главным условием для возвращения России в зерновую сделку является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».