МИД: Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке
Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в настоящее время Россия не ведёт никаких переговоров по альтернативе зерновой сделке, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская сторона чётко высказала свою позицию и условия для продления.
«Давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых», - заключил Вершинин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главным условием для возвращения России в зерновую сделку является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru