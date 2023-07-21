МИД: Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в настоящее время Россия не ведёт никаких переговоров по альтернативе зерновой сделке, сообщает РИА Новости.

«Откровенная наглость!»: Путин оценил потери России из-за зерновой сделки в миллиарды долларов

По его словам, российская сторона чётко высказала свою позицию и условия для продления.

«Давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых», - заключил Вершинин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главным условием для возвращения России в зерновую сделку является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноРоссияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры