МИД: Россия не собирается закрывать посольства европейских стран
Россия не планирует инициативно закрывать посольства стран Европы в ответ на новые возможные недружественные шаги. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.
«Это не в наших традициях», — подчеркнул замглавы МИД, отвечая на вопрос о возможном закрытии европейских диппредставительств на фоне новых недружественных действий и расширения санкций.
Дипломат отметил, что работа дипломатических представительств важна, пишет RT.
Кроме того, Грушко добавил, что не Москва начинала дипломатическую войну и кампанию высылок, пишет Газета.ру.
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