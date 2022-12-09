МИД России заявил о предложениях содействовать в обмене заключенными с США

Есть предложения от ряда партнеров России, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие РФ в обмене заключенными с США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

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Отмечается, что на уточняющий вопрос, есть ли уже конкретные предложения от партнеров РФ, в том числе по ближневосточному региону, оказать содействие в обмене заключенными с США, замглавы МИД РФ ответил положительно.

Ранее, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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