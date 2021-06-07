МИД России внес в черный список девять граждан Канады

Власти РФ бессрочно закроют въезд в страну министру юстиции и генпрокурору Канады Дэвиду Ламетти, главе федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес.

Кроме того, в черный список попали министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, замминистра национальной обороны Джоди Томас, замначальника штаба национальной обороны Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, глава разведывательного управления канадских Вооруженных сил контр-адмирал Скотт Бишоп.

Отмечается, что меры в отношении граждан Канады приняты в ответ на «введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального».

В то же время в МИД подчеркивают, что Россия остается открытой к развитию двусторонних отношений «на основе принципов взаимного уважения» и сотрудничеству в областях совпадающих интересов, в частности, в Арктике.

