МИД России внес в черный список девять граждан Канады
Россия ввела санкции в отношении девяти граждан Канады, причастных к антироссийским инициативам. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Власти РФ бессрочно закроют въезд в страну министру юстиции и генпрокурору Канады Дэвиду Ламетти, главе федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес.
Кроме того, в черный список попали министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, замминистра национальной обороны Джоди Томас, замначальника штаба национальной обороны Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, глава разведывательного управления канадских Вооруженных сил контр-адмирал Скотт Бишоп.
Отмечается, что меры в отношении граждан Канады приняты в ответ на «введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального».
В то же время в МИД подчеркивают, что Россия остается открытой к развитию двусторонних отношений «на основе принципов взаимного уважения» и сотрудничеству в областях совпадающих интересов, в частности, в Арктике.
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