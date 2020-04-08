МИД России удивили планы Трампа по освоению Луны

Также в этом документе говорится о том, что США отныне не воспринимают Луну достоянием всего человечества.



В МИД России выразили недоумение в связи с тем, что этот документ появился в момент, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы всех стран брошены на борьбу с пандемией коронавируса.



Также в Москве заявили, что не понимают, на каком основании Вашингтон назначил себя лидером в обсуждении столь чувствительного международного вопроса. Отдельно российские дипломаты напомнили Трампу о Договор по космосу от 27 января 1967 года. В соответствии с ним все космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела не могут подпадать под юрисдикцию того или иного государства, передает «Свободная пресса».



Также в Москве выразили готовность к обсуждению этого вопроса, но, как подчеркнули в МИД России, исключительно в рамках международного права, отмечает РИА ФАН.

