МИД России удивили планы Трампа по освоению Луны
В МИД России с удивлением восприняли указ президента США Дональда Трампа о том, что американские граждане имеют право разрабатывать ресурсы Луны в коммерческих целях.
Также в этом документе говорится о том, что США отныне не воспринимают Луну достоянием всего человечества.
В МИД России выразили недоумение в связи с тем, что этот документ появился в момент, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы всех стран брошены на борьбу с пандемией коронавируса.
Также в Москве заявили, что не понимают, на каком основании Вашингтон назначил себя лидером в обсуждении столь чувствительного международного вопроса. Отдельно российские дипломаты напомнили Трампу о Договор по космосу от 27 января 1967 года. В соответствии с ним все космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела не могут подпадать под юрисдикцию того или иного государства, передает «Свободная пресса».
Также в Москве выразили готовность к обсуждению этого вопроса, но, как подчеркнули в МИД России, исключительно в рамках международного права, отмечает РИА ФАН.
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