«На войне как на войне»: посол Азербайджана оценил уничтожение российского Ми-24
Азербайджанские военные атаковали российский вертолет Ми-24 из-за условий военного времени, так как воздушное судно не попало на радары, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль oглы.
Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции посол пояснил, что вертолёт летел в тёмное время суток на низкой высоте, что и стало причиной ошибки солдат ВС Азербайджана.
«На войне как на войне — всякое может быть», — добавил Бюльбюль оглы.
Кроме того, азербайджанский посол отметил, что расследование крушения Ми-24 продолжается, и в военное время можно рассчитывать на быстрые выводы по инциденту.
Также Бюльбюль оглы выразил соболезнования близким погибших военнослужащих и подтвердил готовность азербайджанской стороны по выплате компенсации.
В понедельник российский вертолёт Ми-24 был сбит ракетой из ПЗРК на территории Армении у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт случайно, принёс свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.
По факту происшествия Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». По сообщениям СМИ, Россия также возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru