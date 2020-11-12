«На войне как на войне»: посол Азербайджана оценил уничтожение российского Ми-24

Азербайджанские военные атаковали российский вертолет Ми-24 из-за условий военного времени, так как воздушное судно не попало на радары, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль oглы.

Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции посол пояснил, что вертолёт летел в тёмное время суток на низкой высоте, что и стало причиной ошибки солдат ВС Азербайджана.

«На войне как на войне — всякое может быть», — добавил Бюльбюль оглы.

Кроме того, азербайджанский посол отметил, что расследование крушения Ми-24 продолжается, и в военное время можно рассчитывать на быстрые выводы по инциденту.

Также Бюльбюль оглы выразил соболезнования близким погибших военнослужащих и подтвердил готовность азербайджанской стороны по выплате компенсации.

В понедельник российский вертолёт Ми-24 был сбит ракетой из ПЗРК на территории Армении у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт случайно, принёс свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.

По факту происшествия Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». По сообщениям СМИ, Россия также возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним».

