МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что МИД также призывает стороны действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации. Кроме того, в заявлении говорится, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами. По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru