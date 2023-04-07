МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

Отмечается, что МИД также призывает стороны действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации. Кроме того, в заявлении говорится, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта вызывает в Москве глубокую озабоченность.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами. По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

