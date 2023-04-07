Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за атак Израиля

Представительство Ливана при ООН подаст жалобу в Совет Безопасности международной организации в связи с ракетным обстрелом со стороны Израиля. Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в Ливане

Накануне израильские военные сообщили, что с территории Ливана по Израилю было выпущено 30 ракет за час. В ночь на пятницу израильские силы ударили по южной части Ливана. По данным Армии обороны Израиля, целями атак стали объекты террористического движения ХАМАС.

«После консультаций с премьер-министром Наджибом Микати ... Абдалла Бу Хабиб поручил постоянному представительству Ливана при ООН в Нью-Йорке подать официальную жалобу ... в связи с совершенным Израилем ... преднамеренным нападением на южные районы Ливана», — говорится в сообщении в Twitter внешнеполитического ведомства республики.

МИД Ливана назвал обстрел территории страны «вопиющим нарушением суверенитета», которое угрожает стабильности в южных районах республики.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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