МИД России объявил болгарского дипломата персоной нон грата

Помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее в понедельник стало известно, что посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашён в дипломатическое ведомство. Посол пробыл в здании МИД менее получаса, а после визита отказался от комментариев журналистам.

Как сообщили в пресс-службе российского МИД, Крыстину была вручена нота об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве подполковника Митко Борисова.

Решение российского ведомства связано с высылкой из Болгарии российского дипломата. Митько Борисов обязан покинуть страну в течение 72 часов, отмечает RT.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже. Министерство иностранных дел Болгарии 18 декабря объявило персоной нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе, сообщает Газета.ру.

