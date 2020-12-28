МИД России объявил болгарского дипломата персоной нон грата
Помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, сообщает пресс-служба МИД России.
Ранее в понедельник стало известно, что посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашён в дипломатическое ведомство. Посол пробыл в здании МИД менее получаса, а после визита отказался от комментариев журналистам.
Как сообщили в пресс-службе российского МИД, Крыстину была вручена нота об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве подполковника Митко Борисова.
Решение российского ведомства связано с высылкой из Болгарии российского дипломата. Митько Борисов обязан покинуть страну в течение 72 часов, отмечает RT.
Ранее прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже. Министерство иностранных дел Болгарии 18 декабря объявило персоной нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе, сообщает Газета.ру.
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