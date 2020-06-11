МИД России допустил выкуп памятника Коневу у Чехии
В МИД России заявили о готовности выкупить у властей Чехии памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован в Праге в начале апреля. В то же время в в ведомстве заявили, что выкуп памятника — крайняя мера. Соответствующее заявление сделал первый замглавы МИД Владимир Титов.
Дипломат отметил, что Москва расценивает действия Праги как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. Также Титов заявил, что решение чешских властей — это глумление над памятью освободителей Праги.
«Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», - добавил дипломат.
В начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому военачальнику Ивану Коневу, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чешских чиновников, причастных к сносу.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против чешских чиновников, причастных к демонтажу памятника, напоминает RT.
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал действия властей Праги, который перенесли памятник. По его словам, попытки Москвы запугать чешских чиновников — неприемлемы, передает Ura.ru
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