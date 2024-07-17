МИД России: США дали карт-бланш Зеленскому на новые удары по РФ

Американские власти дали карт-бланш украинскому президенту Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории, сообщают «Известия» со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука.

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По его словам, в Соединенных Штатах пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Украину. Кроме того, «режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории».

Дипломат также указал, что в Вашингтоне планируют нанести России «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном» на другом материке.

США разрешают Украине применять американское оружие для ударов по приграничным регионам России, но не в глубину страны, заявил ранее глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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