По его словам, в Соединенных Штатах пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Украину. Кроме того, «режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории».

Дипломат также указал, что в Вашингтоне планируют нанести России «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном» на другом материке.

США разрешают Украине применять американское оружие для ударов по приграничным регионам России, но не в глубину страны, заявил ранее глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

