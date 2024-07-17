МИД России: США дали карт-бланш Зеленскому на новые удары по РФ
Американские власти дали карт-бланш украинскому президенту Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории, сообщают «Известия» со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука.
По его словам, в Соединенных Штатах пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Украину. Кроме того, «режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории».
Дипломат также указал, что в Вашингтоне планируют нанести России «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном» на другом материке.
США разрешают Украине применять американское оружие для ударов по приграничным регионам России, но не в глубину страны, заявил ранее глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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