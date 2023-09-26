МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России во время послания Пашиняна

Выпады главы правительства Армении Никола Пашиняна в адрес Москвы, сделанные им во время послания 24 сентября, не могут вызывать у России ничего, кроме отторжения, следует из заявления Министерства иностранных дел РФ.

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«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Отмечается, что высказывания премьер-министра подтверждают ранее сделанные выводы о том, что инспирируемые Западом и продвигаемые Ереваном деструктивные процессы носят системный характер.

Ранее оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку до 5 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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