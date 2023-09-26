МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России во время послания Пашиняна
Выпады главы правительства Армении Никола Пашиняна в адрес Москвы, сделанные им во время послания 24 сентября, не могут вызывать у России ничего, кроме отторжения, следует из заявления Министерства иностранных дел РФ.
«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Отмечается, что высказывания премьер-министра подтверждают ранее сделанные выводы о том, что инспирируемые Западом и продвигаемые Ереваном деструктивные процессы носят системный характер.
Ранее оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку до 5 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 октября банки начнут передавать ЦБ РФ данные о мошенниках
- Елена Зеленская не уверена, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине
- МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России во время послания Пашиняна
- СМИ: США направили Украине список требований для продолжения получения помощи
- США ввели санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма»
- СМИ: Запад планирует свергнуть власти Польши с помощью Украины
- Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель
- «Энергично ел орешки»: Собчак заверила, что Кадыров здоров
- Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля
- «Про семью нельзя»: Кадыров сделал предупреждение Собчак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru