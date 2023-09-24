Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении

Пашинян выразил сомнение в целесообразности ориентации на одного союзника.

«Мы долгое время надеялись, ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство», - сказал глава правительства в обращении к нации.

Минобороны России 22 сентября сообщило о сдаче вооруженными формированиями Нагорного Карабаха оружия и бронетехники. В расположении миротворческого контингента РФ остаются 826 мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

