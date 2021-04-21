Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в РФ

Высланных из России чешских дипломатов должны вернуть до 12:00 четверга, в противном случае Прага сократит численность российского посольства до аналогичной чешскому. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Кулганек вызвал в МИД посла России в Праге Александра Змеевского для обсуждения ситуации со взаимной высылкой российских и чешских дипломатов.

По данным чешского МИД, в посольстве РФ в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.

Напомним, Чехия 17 апреля выслала из страны 18 дипломатов РФ. Кроме того, власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

